Киев, , 15:39 — REGNUM Исполняющим обязанности руководителя компании НАК «Нафтогаз» мог стать Юрий Витренко. Об этом сообщило 28 апреля украинское издание Vesti.ua со ссылкой на источник в правительстве Украины.

Сначала журналисты узнали от депутата Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Ольги Василевской-Смаглюк об увольнении главы «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Позже появилась информация, что и.о. главы «Нафтогаза» стал бывший исполнительный директор компании Юрий Витренко. Об этом сообщил журналистам неназванный источник в правительстве Украины.

«Объёмы добычи газа значительно упали. И там много ещё всего. В последние годы государство потеряло контроль за НАКом и фактически не управляло этой отраслью», — сообщил собеседник издания.

Отметим, что сам Коболев прокомментировал новость на своей социальной сети Facebook. Он сообщил, что не слышал о своей отставке и никаких заявлений не писал.

Напомним, ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, представитель фракции «Слуга народа» Андрей Герус заявил, что инициировал встречу с членами наблюдательного совета «Нафтогаза», чтобы обсудить ситуацию в компании.

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