Киев, 28 апреля 2021, 15:39 — REGNUM Исполняющим обязанности руководителя компании НАК «Нафтогаз» мог стать Юрий Витренко. Об этом сообщило 28 апреля украинское издание Vesti.ua со ссылкой на источник в правительстве Украины.
Сначала журналисты узнали от депутата Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Ольги Василевской-Смаглюк об увольнении главы «Нафтогаза» Андрея Коболева.
Позже появилась информация, что и.о. главы «Нафтогаза» стал бывший исполнительный директор компании Юрий Витренко. Об этом сообщил журналистам неназванный источник в правительстве Украины.
Отметим, что сам Коболев прокомментировал новость на своей социальной сети Facebook. Он сообщил, что не слышал о своей отставке и никаких заявлений не писал.
Напомним, ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, представитель фракции «Слуга народа» Андрей Герус заявил, что инициировал встречу с членами наблюдательного совета «Нафтогаза», чтобы обсудить ситуацию в компании.
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