Душанбе, , 15:32 — REGNUM В МИД Таджикистана вызвали посла Киргизии Жаныша Рустенбекова, где заместитель главы внешнеполитического ведомства Музаффар Хусейнзода вручил ему ноту протеста в связи с задержанием и избиением таджикских школьников киргизскими пограничниками.

В министерстве иностранных дел Таджикистана отмечают, что «глубоко озабочены противозаконными действиями представителей пограничной службы Киргизии в отношении двух несовершеннолетних граждан Таджикистана, произошедшими в местности Кулик».

Высокопоставленный таджикский дипломат заявил о недопустимости возникновения таких ситуаций, которые в итоге приводят к росту напряженности в приграничной зоне.

Музаффар Хусейнзода призвал киргизские власти принять безотлагательные меры по привлечению к ответственности виновных в произошедшем инциденте.

Отметим, ранее пограничная служба Киргизии сообщила о том, что появившаяся в СМИ Таджикистана новость о киргизских пограничниках, якобы задержавших и избивших двух таджикских школьников, не соответствует действительности. А также о том, что таджикские власти признали эту информацию фейком.

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