Москва, , 15:30 — REGNUM Находящийся в заключении российский блогер является политическим проходимцем, который хочет построить свою политическую карьеру на лжи. Об этом в ходе эфира VKLive на площадке «ВКонтакте» заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Я неоднократно давал ему [российскому блогеру] характеристику, у меня другой характеристики за это время не появилось, несмотря на то, что он сейчас находится в местах не столь отдаленных. Я все равно считаю, что он политический проходимец, человек, который пытается выстроить свою политическую карьеру на абсолютно недобросовестной аргументации, использует заведомо ложные аргументы», — сказал Медведев.

При этом он назвал главным тот факт, что блогер пытается вовлечь «в свою деструктивную деятельность» большое число людей, в том числе и представителей молодого поколения, которое «только-только делает первые шаги в жизни, которые еще абсолютно неопытны».

Медведев подчеркнул, что блогер «вытаскивает» молодёжь на противодействие власти, «подставляет их, а сам в это время находится в другом месте».