Инновационный центр «Сколково», Московская область, , 15:40 — REGNUM В России разработали специальные имплантаты, которые делают ВИЧ-инфицированных безопасными для окружающих. Об этом 28 апреля заявила гендиректор ООО «Вириом» Елена Якубова на заседании попечительского совета фонда «Сколково».

"Мы планируем сделать свой препарат для внутримышечного введения раз в месяц и имплантат, который можно будет менять раз в год», — сказала Якубова.

Эти изобретения позволят сохранять неопределяемый уровень вирусной нагрузки, подчеркнула она.

«Пациент будет спокойно жить. Будет не опасен для окружающих», — отметила эксперт.

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