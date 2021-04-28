Екатеринбург, , 15:29 — REGNUM На улицах Екатеринбурга появилась уже вторая в городе сеть проката электросамокатов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

До этого в Екатеринбурге действовала лишь одна сеть, которая предоставляла прокат таких устройств. Она начала работу летом 2020 года. Услуга остаётся недешевой: сейчас проехать на самокате дороже, чем вызвать такси на такое же расстояние.

Новая сеть позволяет пользователю взять в аренду до пяти самокатов с одного аккаунта. В целом условия пользования самокатами у неё такие же, как у первой сети: для поездки нужно иметь специальное приложение и привязать счёт для оплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, услуга по прокату электросамокатов вскоре может появиться в Костроме.

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