Зимовниковский район, Ростовская область, 28 апреля 2021, 15:32 — REGNUM В Ростовской области полицейский проигнорировал звонок, поступивший от десятилетней девочки. В результате ребёнок остался сиротой.
Трагедия произошла в период новогодних праздников. Ребёнок позвонил в полицию и сообщил участковому о том, что отец избивает мать. В результате побоев женщина скончалась. Мужчина спустя несколько дней покончил с собой, пишет телеграм-канал Baza.
В отношении полицейского возбуждено уголовное дело о халатности.