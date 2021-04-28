Москва, , 15:26 — REGNUM Оппозиция является нормальной частью общества во всех странах. Об этом в ходе эфира VKLive на площадке «ВКонтакте» заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Я не думаю, что я здесь открою Америку, к оппозиции нужно относиться нормально, оппозиция — это нормальная часть любого общества, она есть везде, она есть в других странах, она есть у нас. У меня, кстати, если говорить о контактах с оппозицией, с оппозицией конструктивные отношения», — сказал Медведев.

Он пояснил, что имеет в виду регулярные встречи в бытность президентом, премьером и в качестве лидера «Единой России» были «и с коммунистами, и с либеральными демократами, с их лидерами, естественно, с нашими другими левыми силами, «Справедливой Россией» и так далее».

Медведев назвал «совершенно нормальным» тот факт, что любой политик должен коммуницировать и с политическими оппонентами: «Ничего в этом плохого нет».