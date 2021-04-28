Самара, , 15:48 — REGNUM Глава Самаркой области Дмитрий Азаров поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником. Об этом 28 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что 28 апреля Азаров прибыл на самарскую городскую станцию скорой помощи, чтобы поздравить сотрудников этой службы с профессиональным праздником.

«123 года назад в нашей стране появилась первая станция скорой помощи. По решению Президента Владимира Владимировича Путина мы второй год отмечаем этот праздник. Это справедливая дань уважения всем людям, которые первыми приходят на помощь нашим землякам, гражданам страны в сложной ситуации. Именно скорая, первая помощь во многом предопределяет спасение жизни человека. Вы настоящие ангелы-хранители! Спасибо вам огромное, что делаете все возможное для спасения жизни и здоровья людей», — приводит пресс-служба его слова.

Глава региона подчеркнул, что при пандемии на плечи медицинских работников легла большая нагрузка, которую они выдержали. Азаров также поблагодарил медиков за их труд.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области реализуется программа модернизации первичного звена медицинской помощи.