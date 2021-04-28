Курск, , 15:25 — REGNUM В Курске суд вынес приговор бывшим сотрудникам УМВД, которых признали виновными в мошенничестве. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

С января по декабрь 2012 года полицейские, используя служебное положение, мошенническим путём похитили средства из кассы бухгалтерии — более миллиона рублей. Эти средства федерального бюджета предназначались для выплаты материальной помощи сотрудникам УМВД России по городу Курску.

Суд назначил бывшим полицейским наказания в виде лишения свободы в колонии общего режима от двух до трёх лет. Также с них взыщут сумму установленного в ходе следствия ущерба и запретят в течение 1,5 года занимать должности в государственных органах, связанные с осуществлением административно-хозяйственных функций.