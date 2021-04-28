Варшава, , 15:24 — REGNUM 28 апреля в Варшаве состоялась совместная пресс-конференция премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, министра здравоохранения республики Адама Недзельского и главы Польского футбольного союза Збигнева Бонека. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

В рамках мероприятия было объявлено, что с 15 мая на трибуны стадионов, где будут проходить футбольные матчи чемпионата и кубка Польши по футболу, начнут пускать зрителей.

«Эпидемическая обстановка предрасполагает снятию некоторых ограничений. Это коснется и футбола. С середины мая на них снова появятся болельщики. Правда, заполняемость не должна превышать 25%. Это ограничения связано с соблюдением социальной дистанции на трибунах», — сообщил Бонек.

Напомним, в Польше посещение зрителями футбольных стадионов запрещено с 17 октября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр Польши Ярослав Говин сообщил, что, по предварительным планам правительства, с 4 мая может быть полностью открыт сектор розничной торговли.