Инновационный центр «Сколково», Московская область, 28 апреля, 2021, 15:29 — ИА Регнум. В России разработан препарат, который может временно ликвидировать возможность заражения и передачи ВИЧ-инфекции. Об этом 28 апреля заявила гендиректор ООО «Вириом» Елена Якубова на заседании попечительского совета фонда «Сколково».

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По её словам, речь идет о прорывном и уникальном препарате, который обладает огромным экспортным потенциалом.

«Это длительно действующая инъекционная форма, которая вводится пациентом для лечения, а также он может использоваться для пред‑ и постконтактной профилактики ВИЧ-инфекции. Это чрезвычайно важно. Вакцины от ВИЧ не существует, а это кратковременная, на месяц, вакцинация от ВИЧ», — сказала Якубова.