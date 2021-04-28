Киев, , 15:28 — REGNUM Подрыв машины, перевозившей боевиков ВСУ на временно подконтрольной Украине территории ЛНР, может быть терактом. Об этом сообщила 28 апреля пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

В офисе напомнили, что 27 апреля в районе населённых пунктов Орехово и Новотошковское автомобиль ГАЗ-66 подорвался на неизвестном устройстве, в результате чего погиб один боевик ВСУ, ещё три человека получили ранения.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «террористический акт».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщили, что за минувшие сутки ВСУ четыре раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 12 единиц боеприпасов.

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