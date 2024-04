Нижний Новгород, 28 апреля, 2021, 15:25 — ИА Регнум. В сети появились снимки партии автомобиля «ГАЗели NN» (New Next или Next Next). Снимки автомобиля размещены на странице «Типичный Автозавод | Нижний Новгород» в социальной сети «ВКонтакте».

“Типичный Автозавод | Нижний Новгород” «ГАЗель New Next»

Снимок партии машин сделан из кабины новинки на автозаводе. На фото видны порядка двадцати новеньких «ГАЗели NN». Под ним размещена надпись: «На Газе прямо уже близки к запуску новой Газели. Брат сбросил фото с завода. Зацените!».

Стоит отметить, что пока еще в компании официально не объявили о старте производства «полуторки».

Внешне NN отличается от Next новыми линзованными фарами, иным бампером, а также оригинальной радиаторной решёткой и более глубокой выштамповкой на капоте.

В движение модель, вероятно, будет приводить турбодизельный мотор Cummins ISF 2.8 производительностью 150 л. с., который агрегатируется с 6-позиционной трансмиссией.

Ранее автокомпания «Форвард» из Нижнего Новгорода представила новый микроавтобус, созданный на базе «ГАЗель NEXT», предназначенный для проведения экспресс-совещаний и перевозки гостей. При этом модель можно использовать не только в качестве корпоративного транспорта, но и как семейную машину.

