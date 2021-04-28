Москва, , 15:20 — REGNUM В заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, а ранее МИДа РФ налицо взаимное стремление США и России к сотрудничеству и налаживанию двусторонних отношений. Однако эти отношения сейчас находятся в глубоком кризисе и стороны перекладывают ответственность за это друг на друга, заявил корреспонденту ИА REGNUM основатель Frendex Group Руслан Пичугин.

«Если вспомнить недавнюю историю, то кризис стал развиваться ещё во время президента Барака Обамы, но Хиллари Клинтон, тогда государственный секретарь США и министр иностранных дел России Сергей Лавров при проведении официальной двухсторонней встречи в 2009 г., дали символический старт перезагрузке отношений между Россией и США. Перезагрузки не получилось.

Более того, через пять лет в 2014 г. из-за событий в Украине и Крыму отношения США и России вошли в острую фазу напряжённости, в которой, и находятся до сих пор с недолгими периодами относительного спокойствия. Отношения России и США это практически чистая политика, потому что двухсторонняя торговля находится на стабильно низком уровне.

За 2020 год торговый оборот с США составил $23,7 млрд, что составляет около 4% всего внешнеторгового оборота России. А в политической сфере противостояние обостряется, как правило, в зависимости от предпочтений находящегося у власти президента.

Барак Обама был в России с официальным визитом и относился к России относительно спокойно, пока не случилась война в Абхазии и затем события в Украине. После этого были введены санкции и отношения охладились.

Во время президентства Дональда Трампа, во внешней политике США происходили значительные изменения. Трамп хотел укрепить авторитет США на Ближнем Востоке, но Россия вмешалась в гражданскую войну в Сирии.

США вышли из ядерной сделки с Ираном, которую много лет готовили, в том числе Россия и ЕС. Ещё он хотел радикально поменять торговые отношения с Китаем, а Россия стала наращивать с Поднебесной торгово-экономическое сотрудничество.

Нынешний президент США Джо Байден ещё во время предвыборной кампании занимал позицию во многом противоположную Дональду Трампу. Вступив в должность Байден начал с жёсткой риторики, в том числе и намекая на Россию.

Однако будучи опытным политиком Байден, несмотря на санкции и обострение отношений с Россией, оставил себе возможность их смягчения, предложив в телефонном разговоре президенту России Владимиру Путину встречу. Эта встреча, если состоится, может определить отношения России и США на весь срок президентства Байдена.

Ведь России удалось во многом потеснить США на Ближнем Востоке и вернуть позиции без участия России не удастся. В том числе не получится восстановить ядерную сделку с Ираном и вернуть отношения с Саудовской Аравией на прежний уровень.

Так как Россия является ядерной державой, то без неё не могут быть решены вопросы глобальной безопасности и разоружения. Но диалог возможен только по взаимному согласию, без обвинений и санкций. Готова ли к этому Россия, покажет встреча президентов двух стран», — задаётся вопросом эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, открытый диалог между Вашингтоном и Москвой очень важен для США и полезен для двусторонних отношений, заявил американский госсекретарь США Энтони Блинкен.

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