Москва, , 15:20 — REGNUM Получатели социальных выплат лишаются их из-за «любых движений на банковской карте», сообщил 28 апреля руководитель фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе Сергей Миронов на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Глав фракции сообщил, что на днях встречался с «многодетными мамочками», которые столкнулись со сложностями при получении социальных пособий.

«Оказывается, когда речь идёт о выплате тем, у кого только определённый уровень дохода, и меньше которого любые движения на банковской карте все засчитываются», — рассказал Миронов.

Он сообщил, что одна из женщин перевела деньги между собственными картами и потеряла возможность получить пособие.

«Другая мамочка — школьницы-выпускницы — собирала деньги с родителей на свою карту, чтобы потом всё оплатить — то же самое. То есть абсолютно формальный подход, и я бы попросил здесь внимательно посмотреть», — отметил глава фракции.

В рамках подготовки отчета правительства РФ проходят встречи премьер-министра и руководителей фракций Госдумы.