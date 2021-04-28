Белгород, , 15:21 — REGNUM Послание для своих коллег из 2121 года оставили 28 апреля работники скорой медицинской помощи Белгородской области. В честь профессионального праздника медики заложили в капсулу времени, сообщает пресс-служба правительства региона.

Специальную капсулу изготовили белгородские металлурги. В тексте обращения сотрудники скорой помощи рассказали о трудностях своей работы, упомянули события, связанные с пандемией коронавируса.

Послание от медиков 2020 года будет храниться ровно 100 лет у основания памятного камня напротив белгородской станции скорой медицинской помощи.