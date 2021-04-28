Бишкек, , 15:19 — REGNUM Экономическая ситуация в Киргизии стремительно ухудшается — цены быстро растут, а зарплаты, пенсии и пособия фактически не увеличиваются. Об этом заявил депутат Дастан Бекешев на заседании парламента сегодня, 28 апреля.

«Что делает в это время правительство? Хочет поднять тарифы на электричество и стоимость проезда в общественном транспорте и маршрутках. Что правительство планирует еще предпринять в ближайшем будущем?», — возмутился народный избранник.

Парламентарий обратился к присутствующему на заседании вице-премьер-министру Артему Новикову с просьбой «донести до президента, что у людей уже пусто в кармане».

»За все это отвечает глава государства. Вот и посмотрим теперь, как он будет решать существующую проблему», — резюмировал депутат Бекешев.

Читайте также: Нищающие жители Киргизии начали менять вещи на масло и картошку