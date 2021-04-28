Москва, , 15:19 — REGNUM Катар направит на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2021 году очень большую делегацию, в которой будут присутствовать министры и крупные бизнесмены. Об этом сообщил посол Катара в Москве Ахмед бен Насер аль Тани.

По его словам, участие в мероприятии катар будет принимать в качестве почётного гостя.

«Катарскую делегацию возглавит лично Его высочество шейх Тамим бен Хамад аль Тани, — уточнил в интервью газете «Коммерсантъ» дипломат. — Цель нашего участия в форуме — поднять уровень инвестиций между нашими странами».

Посол отметил, что окончательный список лиц катарской делегации прорабатывается и скоро будет отправлен российской стороне.

«Однозначно в делегации будут присутствовать заместитель премьер-министра, министр иностранных дел шейх Мухаммед бен Абдель Рахман аль Тани, министр торговли и промышленности Али бен Ахмед аль-Кувари, будет спортивный блок в связи с подготовкой чемпионата мира, а также представители Qatar Petroleum и многих других крупных компаний», — сказал дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Петербургский международный экономический форум будет проходить со 2 по 5 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». На форуме ожидается очное участие президента РФ Владимира Путина.