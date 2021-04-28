Инновационный центр «Сколково», Московская область, , 15:27 — REGNUM В России разработан препарат, который способен сделать ВИЧ-инфицированного человека не способным передавать вирус другим людям. Об этом 28 апреля заявила гендиректор ООО «Вириом» Елена Якубова на заседании попечительского совета фонда «Сколково».

"Появятся два инновационных лекарственных препарата. Один из них даст удобство для пациента, а что такое удобство для пациента — значит он будет сохранять терапию. У него будет неопределяемый уровень вирусной нагрузки, и он не будет передавать инфекцию здоровым людям», — сказала Якубова.

По ее словам, разработка и исследования по этому препарату уже завершены. Ожидается, что лекарство будет зарегистрировано в России до конца 2021 года.