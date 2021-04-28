Нур-Султан, , 15:18 — REGNUM Многие граждане Казахстана, получившие образование за рубежом по госпрограмме «Болашак» («Будущее»), остались работать на Западе. Об этом 28 апреля заявил первый президент республики Нурсултан Назарбаев на сессии ассамблеи народов Казахстана.

«Многие работают на Западе. Пусть работают. Когда-нибудь вернутся, наберутся опыта», — сказал Назарбаев. По его словам, в республику вернулись 15 тыс. человек. Экс-президент напомнил, что программа «Болашак» принята в сложных условиях в 1993 году.

«Денег нет. Пенсии не платят. Зарплаты платить нечем. А мы осуществили программу «Болашак», — сказал Назарбаев. По его словам, на каждого молодого человека тратится $50 тыс. в год.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января 2021 года из Казахстана уехали 3422 человека, прибыли — 1398. Миграционный отток составил 2024 человека.