Варшава, , 15:17 — REGNUM Чемпионка мира по шашкам, российская спортсменка Тамара Тансыккужина рассказала об инциденте с флагом России во время матча в Польше. Об этом 28 апреля сообщает «Спорт-экспресс».

"Снятие флага во время игры было полной неожиданностью!» — сказала Тансыккужина.

Она добавила, что после игры ей объяснили, что главный судья отказался это делать во время матча, но организаторы вынуждены были снять флаг под давлением.

Во время четвёртого раунда матча между Тансыккужиной и польской шашисткой Наталией Садовской к столу, за которым играли спортсменки, подошёл мужчина и убрал российский флаг.

Позже президент Федерации шашек Польши Дамиан Решка извинился за инцидент и рассказал, что это было сделано после звонка от главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки.

Матч состоит из девяти раундов. После четырёх раундов Тансыккужина уступает счётом 16:32. Встреча завершится 3 мая.

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