Бишкек, 28 апреля 2021, 15:17 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Киргизии ликвидировали международный канал транзита тяжелых наркотиков из Афганистана. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел республики.
Ранее киргизские милиционеры получили информацию о наркоторговце, который занимается перевозкой и сбытом особо крупных партий тяжелых наркотиков из Таджикистана в Казахстан.
Впоследствии силовики установили личность подозреваемого и провели спецоперацию по его задержанию. Арестованный наркоторговец оказался 36-летним гражданином Таджикистана.
Злоумышленника поймали с поличным — при себе у него было 2 кг героина афганского происхождения.
Сейчас киргизские правоохранители пытаются установить личности соучастников этого преступления.