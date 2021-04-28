Подгорица, , 15:14 — REGNUM В последнем отчете некоммерческой организации Freedom House Черногория достигла 3,82 балла в рейтинге демократии и осталась в категории «гибридный режим».

Это снижение с 3,86 балла по сравнению с прошлым годом. Отмечается, что ухудшение выявлено в области местного самоуправления.

«В той или иной степени последние выборы в Косово (2019 и 2021 годы), Черногории (2020 год) и Молдавии (2020 год), а также местные выборы в Баня-Луке и Сараево в Боснии и Герцеговине показали, что победа оппозиции в «гибридных» странах не невозможна. В каждой из этих стран оппозиционные силы превзошли ожидания и сумели сменить правительство», — говорится в комментариях к отчету.