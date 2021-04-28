Москва, , 15:32 — REGNUM В Татарии, Красноярском крае и Московской области зарегистрировано больше всего убийств и покушений на убийство за первые три месяца 2021 года. Соответствующая статистика опубликована Генпрокуратурой России.

Их данных ведомства следует, что по 74 преступления по статьям 30, 105, 106 и 107 зарегистрировали в этих трёх регионах с января по март включительно. Далее идут Башкирия — 73 преступления, Кемеровская область — 70, Ленинградская область — 68, Свердловская область и Краснодарский край — по 64.

Всего, отмечают в ведомстве, за первый квартал совершено менее 2,2 тыс. убийств, это число остаётся «относительно стабильным».

Меньше всего убийств произошло на Чукотке (2) и в Калмыкии (3), а в Ненецком АО их не было вовсе.