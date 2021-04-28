Кострома, , 15:48 — REGNUM В Костроме после нападения бездомных собак на детей возбудили уголовное дело. Об этом сообщает СУ СКР по Костромской области. Следователи обвиняют чиновников костромской администрации и работников МКУ «Центр передержки животных» в халатности.

Собаки Группа приюта «Право на жизнь» ВКонтакте

Напомним, в марте 2021 года бездомные собаки покусали трёх детей в микрорайоне «Якиманиха». Все три случая произошли рядом с территорией школы №4. Несовершеннолетние получили травмы, им пришлось обратиться за помощью к медикам.

«В нарушение норм действующего законодательства должностными лицами администрации и муниципального учреждения не были предприняты действенные меры по отлову бродячих животных и их изоляции, в результате чего в период с января по март 2021 года бездомные собаки неоднократно проявляли агрессию по отношению к гражданам, в том числе к трем несовершеннолетним, причинив им различные телесные повреждения, повлекшие обращения пострадавших за медицинской помощью», — говорится в сообщении.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Костромичи утверждают, что стая из 5−7 животных в микрорайоне пугает местных жителей не первый год. Некоторые из собак имеют хозяев.

Отметим, что отловом животных в Костромской области занимается одна организация -МКУ «Центр передержки животных». При наличии в области примерно 4 тысяч бездомных собак специалисты отлавливают лишь 300 животных в год. Проблема актуальна и требует решения. Для этого в области необходимо создать как минимум ещё два центра передержки и новые организации для отлова и стерилизации четвероногих.

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