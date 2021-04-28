Тбилиси, , 15:18 — REGNUM Литва будет помогать Грузии продвигаться по пути евроатлантической интеграции. С таким заявлением, как передает грузинское «Общественное телевидение», 28 апреля выступил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на совместном брифинге с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани.

«Я хочу подтвердить, что Литва — истинный друг Грузии и грузинского народа, а также настоящий сторонник евроатлантических устремлений Грузии. Мы присутствуем здесь, чтобы помочь вам любым путём и с точки зрения любой необходимости», — сказал Ландсбергис.

Он добавил, что Вильнюс готов к сотрудничеству, для того, чтобы Грузия и кавказский регион стали безопасней.

Напомним, Ландсбергис находится в Тбилиси с официальным визитом. Его встреча с Залкалиани проходила в закрытом режиме. Также в ходе визита литовского дипломата запланированы его встречи с первыми лицами государства.

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