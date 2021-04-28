Джакарта, , 15:12 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо посетит Восточную Яву и предоставит компенсации семьям погибших на подводной лодке Nanggala-402, сообщает Detik.

Выплата компенсаций семьям погибших на Nanggala-402 будет проводиться в приюте округа Сидоарджо.

Президент Индонезии, как ожидается, также посетит Маланг.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Российской Федерации в Индонезиизаявила, что Россия готова помочь Индонезии, чтобы предотвратить происшествия с подводными лодками в будущем.

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