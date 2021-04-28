Москва, , 15:25 — REGNUM Число городов с критическим количеством лиц, инфицированных ВИЧ, в России продолжает расти. Об этом 28 апреля заявила гендиректор ООО «Вириом» Елена Якубова на заседании попечительского совета фонда «Сколково».

По ее словам, число ВИЧ-инфицированных в России достигло 1,4 млн человек. При этом терапию проходит только 54% из них.

«Эпидемия расширяется. Количество городов, где заболеваемость достигла критического уровня, продолжает расти. Их уже 38, и в них живет около 60% населения нашей страны», — сказала Якубова.

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