Москва, , 15:09 — REGNUM В России необходимо расширять поддержку женщинам. Об этом 28 апреля заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с представителями фракции ЛДПР в Госдуме.

«Мы рады были услышать, что по 10 тыс. рублей получит каждый школьник в наших семьях, но мы всё-таки продолжаем отстаивать помочь женщине-домохозяйке. Может и одинокий мужчина-домохозяин, но как правило это женщина», — заявил Жириновский.

«И необязательно, что она без мужа. Это тяжкий труд домашний, всех накормить, обстирать, обштопать, магазин, аптека… иной раз она вообще работать не может, если муж и двое-трое детей. Может что-то продумать как пособие регулярное? Пусть там будет 10 тыс., 20 тыс., но это будут её деньги, или засчитать ей в стаж. Два года домашнего труда за один год на обычной работе», — предложил он.