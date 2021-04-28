Бишкек, , 15:08 — REGNUM Ранее полученные властями многомиллиардные гранты и кредиты не помогли улучшить ситуацию в энергетическом секторе Киргизии, поскольку были разворованы коррупционерами. Об этом в интервью Общественной телерадиокорпорации заявил президент Садыр Жапаров.

По словам главы государства, разбираться, наказывать виновных и заставлять их возвращать разворованные деньги — слишком долго.

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«На это нужно два-три года. Если мы будем ждать этого, не предпринимая других мер, то уже в следующем году Токтогульская ГЭС (вырабатывает до 70% производимого в стране электричества) перестанет работать», — сказал он.

Поэтому, как утверждает Садыр Жапаров, нужно изменить тарифную политику, увеличив расценки на электроэнергию для большей части населения.

«Иначе республика останется без энергетики, и людям придется собирать кизяк (высушенный коровий навоз)», — уверяет президент Киргизии.

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