Бишкек, , 15:07 — REGNUM Пограничная служба Киргизии прокомментировала появившуюся на сайте радио «Азаттык» (СМИ — иностранный агент) информацию о том, что киргизские пограничники якобы задержали и избили двух таджикских школьников.

В ведомстве отмечают, что теперь в таджикском сегменте интернета массово распространяется этот слух, который не имеет под собой никаких оснований.

«Состоялся телефонный разговор пограничных представителей Киргизии и Таджикистана. Таджикская сторона официально опровергла факт задержания и избиения таджикских подростков и признала, что эта информация — фейк», — подчеркивают в ГПС Киргизии.

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