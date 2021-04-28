Бишкек, , 15:05 — REGNUM Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН намерена предоставить правительству Киргизии грант в размере $50 млн (3,75 млрд рублей). Об этом заявил депутат Нурбек Алимбеков на заседании республиканского парламента сегодня, 28 апреля.

По словам парламентария, из этих денег $22 млн (1,65 млрд рублей) разрешается направить на поддержку сельского хозяйства, а остальные $28 млн (2,1 млрд рублей) — на борьбу с изменением климата и энергетику.

Народный избранник отмечает, что у правительства осталось лишь два дня на то, чтобы отправить в ФАО ООН письмо о согласии на получение гранта, иначе деньги уйдут другим странам.

«В течение нескольких месяцев представители Организации пытались встретиться с главами министерства сельского хозяйства, министерства иностранных дел и министерства экономики и финансов. Но встречи так и не состоялись», — констатировал он.

Депутат возмутился пассивностью и бездействием руководства министерств и предложил организовать встречу представителей ООН с премьер-министром Улукбеком Мариповым.

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