Москва, , 15:05 — REGNUM На фоне непрерывно растущей с декабря 2020 года инфляции потребительских цен в России цены на крупу, включая любимую народом гречку, до сих пор выглядели «островком стабильности», заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Так, по данным Росстата, в марте 2021 года по сравнению с февралём цены на крупу и бобовые в общей сложности выросли за месяц только на 0,72%, оказавшись даже ниже темпов мартовской пищевой инфляции, выросшей к февралю на 0,8%.

Одновременно цены на некоторые другие товары (сахар-песок, куриные яйца, куриное мясо, рыба) подскочили в марте по сравнению с февралём на 2−7%.

Наравне с макаронными изделиями, подорожавшими за месяц всего на 0,8%, крупы в марте героически обороняли бастион относительно невысоких темпов роста цен, но, похоже, что сейчас и поставщики этих, как правило, недорогих продуктов готовы сдаться и повысить цены.

По сообщениям российских СМИ, торговые сети в ряде регионов уже в апреле столкнулись с требованиями поставщиков повысить розничные цены на гречневую крупу на 7−15% по сравнению с мартовскими ценами.

Причин подорожания гречки, к сожалению, много. Во-первых, рост инфляции в стране в целом, который приводит к повышению издержек производителей (например, рост затрат на транспортировку из-за подорожания бензина, рост тарифов ЖКХ и т.д.).

Во-вторых, резкий рост цен на гречиху на мировом рынке, которые за последние полгода выросли более чем на треть.

В-третьих, сокращение в 2018—2019 годах посевных площадей тоже стало фактором роста цен на гречку в 2020 году, но к нему ещё добавился потребительский ажиотаж, связанный с пандемией и ожиданиями локдаунов.

С учётом резкого падения реальных доходов населения России в 2020 году, можно предположить, что производители в текущем году не будут слишком резко взвинчивать цены, более, чем на 5−10% по итогам 2021 года.

Иначе они рискуют столкнуться с переходом покупателей на продукты-заменители гречки. Ведь гречку как гарнир к мясу или рыбе можно заменить.

Аналогом, например, может стать картофель, цены на который уже повысились, или свежие овощи, которые в марте даже подешевели на 1,7% к февралю с учётом сезонного фактора», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российские поставщики предупредили торговые сети о повышении цен на гречку. Крупа может подорожать на 10%.

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