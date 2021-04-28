Самара, , 15:07 — REGNUM Проверку по факту получения мужчиной травм проводят в Самарской области. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба МВД по региону.

Сообщается, что днем 27 апреля в медицинское учреждение г. Отрадного был доставлен мужчина 1971 года рождения с травмами нижних и верхних конечностей, а также туловища.

Отмечается, что врачи прооперировали пострадавшего. Сейчас он находится в реанимации.

«Проверяется версия, что получение травм связано с неосторожным обращением с пиротехническими изделиями кустарного изготовления», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Стражи порядка устанавливают причины произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области мужчину подозревают в причинении смерти на охоте.