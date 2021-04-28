Ростов-на-Дону, 28 апреля, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Несколько десятилетий в Аксайском районе Ростовской области существовали торговые площадки, однако никто либо не проверял их, либо закрывал глаза на нелегальный бизнес. Позиция властей крайне удивила уполномоченного по защите прав предпринимателей Ростовской области Олега Дерезу.

Диего Ривера. Рынок. 1923-24

Бизнес-обмудсмен напомнил, что те самые рынки, которые подверглись масштабным проверкам, были развёрнуты на муниципальных земельных участках, полученных частными лицами в собственность незаконным путём.

«И на этих участках была развёрнута торговля как законная, так и незаконная. <…> Давайте поговорим о тех предпринимателях, которые торговали незапрещённой продукцией, платили налоги (если платили), платили арендную плату (но, как выясняется, просто в карман). Действия силовиков понятны, я бы и сам так поступал, надо прекратить финансовый поток. Но, честно говоря, мне непонятна пока позиция властей! Люди десятилетиями торговали, куча надзорных ведомств, все ветви органов власти на это смотрели. Хотя элементарно проверяется, рынок это или нет. И всё было хорошо, пока не грянул гром 12 апреля», — отметил Дереза на своей странице в Facebook, имея в виду арест главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко.

При этом бизнес-омбудсмен сравнил честных предпринимателей с обманутыми дольщиками. Государство в конце концов взяло на себя ответственность за квартиры жертв строительных пирамид, ведь на их глазах горе-строители рыли котлованы, строили без документации или просто собирали деньги под несуществующие дома.

«Та отписка (будут предоставлены новые торговые места) явно не вселяет в людей оптимизма. Нет в Ростове таких мест, где можно вместить такое количество торгующих, плюс нельзя забывать про трафик. Поэтому я призываю все стороны и ветви власти сесть за стол переговоров и выработать решения, позволяющие людям не потерять свои рабочие места», — отметил Дереза.