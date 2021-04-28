Москва, , 15:02 — REGNUM Меры экономического стимулирования для Дальнего Востока пока что не оправдывают себя. Об этом 28 апреля заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с представителями фракции ЛДПР в Госдуме.

«Дальний Восток. Много лет назад создали программу. Но надо оценивать по факту: продолжается отток населения, меры недостаточны. Льготы, другое, третье — но нужно там бум создать строительный, поотменить налоги вообще все, поставить там одного человека, начальник Дальнего Востока», — заявил Жириновский.

«Вся прибыль там расходуется, чтобы не было, что все побегут инвестиции туда, там без налогов… только тот, кто живёт там и оставлять прибыль — тому без налогов. Все остальные гуляющие на выезд, не нужны», — предложил он.