Казань, , 15:05 — REGNUM По итогам марта 2021 года в Казани было продано 2144 новых авто, в то время как за март прошлого года их было продано 2614 экземпляров. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

Таким образом, объем продаж новых машин в Казани в прошлом месяце уменьшился на 18% по сравнению с мартом 2020 года.

В отчётный месяц в городе чаще всего приобретались модели марок: Lada (406 ед.), KIA (320 ед.), Renault (324 ед.), Hyundai (178 ед.) и Toyota (140 ед). Среди моделей наибольшим спросом пользовались: Renault Logan (136 ед.), Lada Granta (126 ед.), KIA Rio (102 ед.), Lada Vesta (140 ед.) и Lada Largus (92 ед.).

Напомним, в марте нынешнего года больше всего новых легковых машин было продано в Москве — 18 592 экземпляра. Это на 24% меньше, чем год назад.

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