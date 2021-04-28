Цхалтубо, , 15:03 — REGNUM В городе Цхалтубо, расположенном недалеко от Рустави, противники строительства Намахваньской гидроэлектростанции в долине реки Риони (Имеретия) 28 апреля вышли на акцию протеста. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

По данным журналистов, протестующие собрались возле здания городского суда. Там рассматривалось заявление от департамента экологического надзора при министерстве окружающей среды Грузии. Чиновники обвинили турецкую компанию Enka, которая строит Намахваньскую ГЭС, в нарушении требований по охране окружающей среды.

Сообщается, что суд принял решение оштрафовать компанию на 5 тыс. лари (около $1,4 тыс.).

«Мы увидели, что сегодняшнее решение суда, еще раз подтвердило правомочность наших заявлений», — сказал журналистам один из участников акции Мирза Нозадзе.

После завершения судебного заседания протестующие отправились проводить митинг воле мэрии Цхалтубо. Они требуют прекратить строительство ГЭС.

Напомним, многие жители Рионской долины выступают против строительства в этом регионе Намахвани ГЭС. Они с прошлого года проводят акции протеста и препятствуют проезду строительной техники на объект.

Читайте ранее в этом сюжете: В Батуми прошла новая акция протеста