Москва, , 14:58 — REGNUM Желание отдельных поставщиков повысить закупочные цены на 7−15% на гречку, скорее всего, не найдет поддержки в правительстве РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

«Однако повышение закупочных цен на гречневую крупу в пределах до 4−7% является наиболее оправданным ростом, которое можно объяснить сезонными колебаниями спроса и предложения.

Повышение закупочных цен гречневой крупы большинством поставщиков на 10−15%, несомненно, будет сопровождаться не только адекватным ростом потребительских цен, но и недовольством отдельных слоев населения.

Поэтому правительство РФ, которое жестко контролирует ценовую политику участников рынка социально значимых продуктов, будет пресекать действия по резкому росту цен этих продуктов.

Кроме того, отсутствует значимая предпосылка для повышения закупочных цен гречневой крупы, в частности, валовой сбор гречихи в 2020 году значительно превысил внутренние потребности.

Россия не является импортером этой продукции, а потребности внутреннего рынка полностью обеспечивается собственными ресурсами», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что поставщики предупредили о росте цен на гречку в России. Минсельхоза РФ прокомментировал слухи о подорожании.

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