Москва, , 14:58 — REGNUM Сбербанк представил новые уникальные сервисы. Новинки уже появились в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Как отмечают в пресс-службе кредитного учреждения, «СберБанк Онлайн» стал ещё удобнее. Банковские карты, сервисы управления финансами (анализ расходов, бюджет, общий баланс средств на счетах), бонусы от СберСпасибо и курсы валют теперь собраны в одном разделе «Кошелёк» мобильного приложения. Раньше они находились в разных вкладках мобильного приложения.

Оптимизирован доступ к многочисленным сервисам «СберБанк Онлайн». Достаточно нажать на лавашар одного из виртуальных ассистентов семейства «Салют», который теперь располагается прямо на главном экране, и произнести название нужного сервиса. «Больше не нужно бродить по пунктам меню. Просто скажите «Какой курс валюты», «Поменяй пинкод», «Где ближайший банкомат?» или «Оплати мобильный» — и ассистент поможет», — говорится в сообщении пресс-службы. Кроме того, теперь с помощью ассистентов Сбера, Афины и Джой пользователи смогут выбрать и заказать продукты с быстрой доставкой «Самокат» прямо внутри приложения «СберБанк Онлайн».

Виртуальные ассистенты «Салют» в приложении «СберБанк Онлайн». научились проводить анализ расходов клиента, рассказывать сколько у клиента всего средств, отслеживать установленный бюджет, предлагать инструменты инвестирования, консультировать по паевым инвестиционным фондам, стратегиям доверительного управления, индивидуальным пенсионным планам и по обязательному пенсионному обеспечению. Расскажут о курсах российских и иностранных акций и изменении цен на них, а также проинформируют о курсах драгоценных металлов и валют, помогут обменять валюту.

В пару кликов клиент «СберБанк Онлайн». Может включить проверку входящих звонков; проверить, не попали ли его данные к мошенникам; сообщить о мошеннике; изучить материалы и пройти тесты о безопасном управлении своими деньгами в приложении.

Кроме того, Сбер предложил новую флагманскую подписку «СберПрайм+» за 399 рублей в месяц. Как заявляют в кредитном учреждении, это комплексное предложение, собранное из наиболее востребованных финансовых и нефинансовых сервисов Сбера, которое экономит клиентам до 5000 рублей в месяц.

В СберПрайм+ входят: СберКарта с бесплатным обслуживанием, повышенными бонусами (10% на всех АЗС и такси СитиМобил, 5% — во всех кафе, ресторанах, сервисах такси и на СберМаркете), снятием наличных без комиссии в любых банкоматах мира и выгодным курсом обмена валют; безлимитные переводы по всей стране внутри «СберБанка», 80 000 фильмов в «Okko Оптимум», 150 минут и 3 Гб в тарифе «Старт» от СберМобайл, скидки и преимущества в самых популярных сервисах экосистемы Сбера («СберМаркет», «СБЕР ЕАПТЕКА», «СберЗвук», «Ситимобил», Delivery Club, «Самокат», «СберДиск»).

"Сегодня мы представили главное обновление года для приложения «СберБанк Онлайн», — — заявил директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка Алексей Круглов. — Наши клиенты уже давно пользуются не только финансовыми сервисами, и текущее обновление во многом об этом — на главном экране появились флагманский продукт экосистемы подписка СберПрайм+ и отдельная секция с сервисами кибербезопасности. Обновился виртуальный ассистент, а для наглядности всего, что связано с финансами, мы создали новый раздел «Кошелек».