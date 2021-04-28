Нур-Султан, , 14:57 — REGNUM Почетный консул Казахстана в турецкой провинции Невшехир Халил Улуер погиб в результат ДТП. Об этом на своей странице в Facebook написал посол Казахстана в Анкаре Абзал Сапарбекулы.

«Халил Улуер был настоящим другом не только своей страны, но и казахского народа», — написал посол. По его словам, Халил Улуер помогал казахстанским студентам, обучающимся в Турции, а также направлял в Казахстан гуманитарную помощь.

Он также участвовал в переговорах и помогал привлечь иностранные инвестиции в Казахстан, сказал Сапарбекулы. Дипломат добавил, что Халил Улуер стал почетным консулом в 2009 году.