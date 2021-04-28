Москва, , 14:56 — REGNUM Заслуженная артистка РСФСР, актриса Светлана Светличная находится в состоянии средней тяжести, за ней наблюдают врачи. Об этом сообщили 28 апреля в московской больнице имени Сергея Юдина.

«Состояние средней тяжести, находится в отделении неврологии», — сообщили в больнице РИА Новости.

О помещении Светличной в больницу стало известно 26 апреля. В СМИ появилась информация об инсульте актрисы или подозрении на инсульт.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года 80-летнюю актрису уже госпитализировали. Светличная известна зрителям по советским фильмам «Семнадцать мгновений весны», «Бриллиантовая рука», «Место встречи изменить нельзя».

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