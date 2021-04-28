Варшава, , 14:56 — REGNUM Польское творческое объединение «Славянская душа», которое занимается организацией национального отбора местных музыкантов для участия в песенном конкурсе «Славянский базар» в Витебске, отказалось от участия в фестивале в 2021 году. Соответствующее заявление появилось на странице организации в соцсети Facebook.

«Наши ценности — это свобода, честность и справедливость, поэтому было бы невозможно закрывать глаза на ситуацию, которая происходит в Белоруссии. Мы отказываемся от участия, потому что не хотим портить репутацию польских музыкантов участием в мероприятии, связанном с белорусской властью», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в заявлении организации также содержится призыв к представителям других стран — организаторам и музыкантам — последовать их примеру. Представители белорусской оппозиции уже выразили «Славянской душе» благодарность за такое решение.