Екатеринбург, , 15:08 — REGNUM С 24 по 27 апреля 2021 года почти 1,7 тыс. жителей Свердловской области прошли вакцинацию от COVID-19 в торговых центрах региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном оперштабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Прививочная кампания в эти дни проходила в 14 ТЦ. В частности, 27 апреля в ТЦ «Мега» (Екатеринбург) поставили прививку более 170 жителям.

Вакцинация была организована комфортно и безопасно. «В галерее на расстоянии в 1,5 метра друг от друга были установлены стулья», — уточнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов выражал недовольство недостаточными темпами вакцинации в ТРЦ.

Читайте также: В Екатеринбурге простаивают прививочные пункты в торговых центрах