Москва, , 14:55 — REGNUM Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщил телеведущей Насте Ивлеевой о повторной эвакуации её автомобиля через соцсети. Соответствующая запись появилась в телеграм-канале «Дептранс Москвы».

«Дорогая Анастасия Ивлеева! Нам снова пришлось эвакуировать ваш автомобиль из-за нарушения правил парковки. На этот раз авто припарковали там, где есть запрещающий знак в Нижнем Сусальном переулке, 5 (около «Армы»)», — говорится в сообщении.

Телеведущую попросил быть внимательнее в следующий раз и соблюдать требования дорожных знаков: «Ждем вас на одной из наших спецстоянок. Узнать, на какой, можно по короткому номеру 3210».