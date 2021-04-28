Калуга, , 15:31 — REGNUM В Калужской области сельскохозяйственное производство в хозяйствах всех категорий в январе-марте 2021 года выросло на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Позитивную динамику показали сельскохозяйственные организации, рост к аналогичному периоду прошлого года составил 4,4%. Об этом 28 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

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В первом квартале хозяйствами всех категорий произведено скота и птицы на убой (в живом весе) — 32,3 тыс. тонн, молока — 109,8 тыс. тонн, яиц — 38,8 млн штук, что к соответствующему периоду 2020 года составило 98,4%, 106,3% и 98,9% соответственно.

На конец марта в хозяйствах всех категорий имелось поголовья крупного рогатого скота — 217 тыс. голов, из него коров — 96,7 тыс. голов, свиней — 106,6 тыс. голов, овец и коз — 32,7 тыс. голов, птицы — 5,5 млн голов. Рост поголовья крупного рогатого скота составил 15,9 тыс. голов (на 7,9%), из него коров — на 9,1 тыс. голов (на 10,4%); свиней — на 3,9 тыс. голов (на 3,8%); овец и коз — на 1,1 тыс. голов (на 3,5%).

Основу сельскохозяйственного производства Калужской области составляют сельскохозяйственные организации, которыми за январь-март произведено от общего объема скота и птицы на убой — 90%, молока — 97%, яиц — 75%. Доля поголовья крупного рогатого скота составила 92%, из него коров — 91%, птицы — 91% и свиней — 62%.

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