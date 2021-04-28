Москва, , 14:52 — REGNUM Европейский союз должен разобраться в вопросе отношения частных предпринимателей к сладам боеприпасов в Чехии и Болгарии, заявил 28 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Евросоюз все-таки должен озаботиться ситуацией и в Чехии, и в Болгарии. Ситуацией, которая связана с тем, что к торговле оружием, к хранению оружия, боеприпасов имеют отношение какие-то частные предприниматели», — сказал Лавров на пресс-конференции.

Таким образом он прокомментировал обвинения со стороны Болгарии в адрес Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 28 апреля, официальный представитель главного прокурора Болгарии Сийка Милева заявила, что ведомство подозревает шестерых российских граждан в организации взрывов на оружейных заводах в 2011—2020 годах.

Речь идёт о четырёх взрывах на предприятиях. Там хранилась продукция, которой владел болгарский торговец оружиемЭмилиян Гебрев. Эту продукцию планировали отправить в Грузию и на Украину.

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