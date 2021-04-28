Троицк, Челябинская область, , 14:52 — REGNUM В Челябинской области окончено следствие по делу против главы Троицка и его заместителя. Об этом сообщает областное управление СКР.

Обоим вменяют превышение должностных полномочий. Следователи считают, что в 2019 году эти граждане инициировали передачу объектов одного имущественного комплекса от хозяйствующего субъекта иному предприятию. Это якобы повлекло за собой нарушение прав хозяйствующего субъекта.

Теперь им грозит суд. Впрочем, пока дело направлено в прокуратуру для того, чтобы утвердить обвинительное заключение.