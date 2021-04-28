Джакарта, , 14:51 — REGNUM Правительство Индонезии объявило об увеличении случаев заражения и смертности из-за пандемии, сообщает Kompas.

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Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5241 случай заражения SARS-CoV-2.

По состоянию на 28 апреля 2021 года в Индонезии выявили 1 657 035 носителей коронавируса.

В течение дня количество выздоровевших пациентов увеличилось на 4818 человек. Таким образом, побороть коронавирус смогли 1 511 417 человек.

В период с 27 по 28 марта 2021 года от COVID-19 скончались 177 жителей Индонезии. Всего эпидемия унесла жизни 45 116 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Российской Федерации в Индонезии подчеркнула, что вакцина «Спутник V» доказала свою безопасность и эффективность в борьбе с коронавирусом.

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