Москва, , 14:51 — REGNUM Заявлениями прокуратуры Болгария решила снять вопросы в отношении своего соотечественника и «подбросить дров» в костер антироссийской пропаганды. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 апреля, этого не исключил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«На мой взгляд, это очередной антироссийский вброс с целью смещения фокуса внимания. Причем показательно, что речь идет о складах торговца оружием Эмилияна Гебрева. Того самого Эмилияна Гебрева, который арендовал склады в чешской Врбетице и с которых, по ряду данных, могли осуществляться нелегальные оружейные поставки в Сирию и на Украину», — отметил Слуцкий.

Парламентарий не исключает, что «таким образом власти Болгарии решили снять вопросы в отношении своего соотечественника и «подбросить дров» в костер антироссийской пропаганды».

Прокуратура Болгарии публично заявляет о подозрениях граждан РФ в причастности к взрывам на оружейных заводах страны, не имея, судя по словам официального представителя главного прокурора республики, достаточных и веских доказательств, отметил Слуцкий.

«Есть определённое сходство», утверждают они, то есть снова почти дословно пресловутое «highly likely», — указал депутат.

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